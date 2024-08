Vietnam: Crescita dell'e-commerce transfrontaliero con obiettivi ambiziosi per il 2027

15 Agosto 2024_ L'e-commerce transfrontaliero del Vietnam ha raggiunto circa 3,3 miliardi di USD nel 2022, con previsioni di superare gli 11 miliardi di USD entro il 2027, grazie a politiche di supporto. Durante un recente forum, la vice direttrice del Dipartimento di E-commerce e Economia Digitale, Lại Việt Anh, ha sottolineato l'importanza di sviluppare strategie per promuovere i prodotti 'made in Vietnam' nel mercato globale. Inoltre, è stata evidenziata la necessità di migliorare la qualità e la tracciabilità dei prodotti per soddisfare le crescenti richieste dei consumatori. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Il governo vietnamita sta lavorando a un piano quinquennale per potenziare l'e-commerce, mirando a sfruttare le opportunità offerte dai mercati esteri, in particolare quello cinese, che conta oltre un miliardo di abitanti.