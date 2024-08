Vietnam: Crisi delle piante a Ho Chi Minh City, la città cerca soluzioni per il verde urbano

09 Agosto 2024_ La città di Ho Chi Minh sta affrontando una crisi nel settore del verde urbano, con una superficie di alberi che attualmente è di 0,57 m2 per persona, al di sotto dell'obiettivo di 0,65 m2 previsto per il 2025. Molti alberi stanno morendo a causa di fattori come il calore e l'inquinamento, mentre altri sono stati danneggiati da pratiche inadeguate come l'uso di materiali inquinanti e la mancanza di cura. I residenti, come il signor Đinh Chí Hiếu, esprimono preoccupazione per la perdita di alberi storici e chiedono un miglioramento nella cura delle nuove piantagioni. La situazione ha attirato l'attenzione delle autorità locali, che stanno cercando di implementare misure per proteggere e ripristinare il verde urbano, come riportato da nld.com.vn. Le autorità stanno anche lavorando a un programma di sviluppo per il verde urbano che si estende fino al 2030, con l'obiettivo di garantire la sostenibilità e la bellezza del paesaggio cittadino.