Vietnam: Crisi dell'inquinamento atmosferico nelle grandi città

19 Settembre 2024_ Le città di Hà Nội e Ho Chi Minh City affrontano una grave crisi di inquinamento atmosferico, principalmente a causa del traffico e della polvere stradale. I residenti di Hà Nội segnalano un'aria spesso opprimente, con indici di qualità dell'aria che raggiungono livelli allarmanti. Anche Ho Chi Minh City non è immune, con un fenomeno di smog fotocemico che colpisce la popolazione, aggravato da un alto numero di veicoli e attività industriali. Le autorità stanno implementando misure per migliorare la qualità dell'aria, come la riduzione delle emissioni e la piantumazione di alberi, come riportato da Việt Nam News. Le città stanno cercando di affrontare questa sfida ambientale per proteggere la salute pubblica e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Hà Nội è la capitale del Vietnam, mentre Ho Chi Minh City è la sua città più grande e un importante centro economico.