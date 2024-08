Vietnam: Crisi nel mercato delle obbligazioni aziendali a causa della mancanza di investitori

21 Agosto 2024_ Il mercato delle obbligazioni aziendali in Vietnam sta affrontando una crisi di liquidità, con un forte calo degli investitori individuali e una presenza limitata di investitori istituzionali, principalmente banche e società di intermediazione. Gli esperti segnalano che la mancanza di meccanismi e di prodotti di qualità sta ostacolando l'attrazione di investimenti, in particolare da parte di investitori esteri. Attualmente, le banche e le società di intermediazione rappresentano circa l'80% degli acquirenti nel mercato secondario delle obbligazioni aziendali, mentre gli investitori esteri costituiscono solo lo 0,91%. La fonte di queste informazioni è Đầu tư. Per migliorare la situazione, gli esperti suggeriscono che il governo consideri incentivi fiscali e misure per aumentare la qualità e la varietà dei prodotti obbligazionari, in particolare le obbligazioni verdi.