Vietnam: Đỗ Thị Ánh Nguyệt e Lê Đức Phát portabandiera alle Olimpiadi di Parigi

11 Luglio 2024_ Đỗ Thị Ánh Nguyệt e Lê Đức Phát saranno i portabandiera del Vietnam alla cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici di Parigi. Đỗ Thị Ánh Nguyệt è un'arciere di talento, mentre Lê Đức Phát è un giocatore di badminton di alto livello. La loro selezione come portabandiera riflette i loro successi sportivi e il loro impegno nel rappresentare il Vietnam a livello internazionale. La cerimonia di apertura si terrà il 26 luglio 2024, segnando l'inizio ufficiale delle competizioni olimpiche. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. La partecipazione del Vietnam alle Olimpiadi di Parigi è vista come un'opportunità per mostrare il talento e la dedizione degli atleti vietnamiti.