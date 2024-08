Vietnam: Da Nang avvia la creazione di zone di libero scambio

17 Agosto 2024_ Da Nang ha selezionato nove luoghi preliminari per l'istituzione di zone di libero scambio, con la lista già inviata al governo per la valutazione. Il segretario del Comitato municipale del Partito, Nguyen Van Quang, ha dichiarato che le autorità locali stanno consultando il governo per formare un comitato direttivo per attuare la Risoluzione 136 dell'Assemblea Nazionale. La città sta anche ingaggiando consulenti internazionali per facilitare il collegamento con gli investitori. Quang ha chiesto ulteriore supporto all'Assemblea Nazionale per completare le procedure necessarie. La notizia è riportata da vietnamnet.vn. Da Nang è una città costiera nel Vietnam centrale, nota per il suo sviluppo turistico e commerciale.