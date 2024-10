Vietnam: Delegazione di Ho Chi Minh visita la Fiera del Libro per Bambini di Bologna

20 Ottobre 2024_ Una delegazione di Ho Chi Minh ha visitato la Fiera del Libro per Bambini di Bologna, in Italia, il 18 ottobre 2024, nell'ambito di...

20 Ottobre 2024_ Una delegazione di Ho Chi Minh ha visitato la Fiera del Libro per Bambini di Bologna, in Italia, il 18 ottobre 2024, nell'ambito di un viaggio per apprendere pratiche di sviluppo della cultura della lettura. Il gruppo, guidato da Nguyễn Ngọc Hồi, ha incontrato i rappresentanti della fiera, tra cui Daniela Marmocchi e Franco Venturi, per discutere opportunità di collaborazione. La Fiera di Bologna è la più grande fiera del libro per bambini al mondo, attirando oltre 31.000 visitatori e 1.500 espositori da 94 paesi. La notizia è stata riportata da znews.vn, evidenziando l'importanza della cooperazione culturale tra Vietnam e Italia. La delegazione ha anche visitato la biblioteca Salaborsa a Bologna, un esempio di innovazione nella promozione della lettura tra i giovani.