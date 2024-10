Vietnam: Discussione del Parlamento su sviluppo economico e legge sull'energia

28 Ottobre 2024_ Il Parlamento del Vietnam ha dedicato il 26 ottobre 2024 a una discussione approfondita riguardo al piano di sviluppo economico e sociale per il 2024 e le proiezioni per il 2025, oltre alla revisione del piano nazionale di utilizzo del suolo fino al 2030. Durante le sessioni, sono stati affrontati temi cruciali come l'implementazione della legge e la situazione del bilancio statale, evidenziando la necessità di migliorare la gestione delle risorse e l'efficienza degli investimenti pubblici. I rappresentanti della provincia di Cà Mau hanno sottolineato le sfide legate alla gestione delle risorse idriche e alla necessità di politiche per sostenere le imprese colpite da calamità naturali. La notizia è riportata da Đầu tư. Il Parlamento sta lavorando per approvare una legge sull'energia che affronti le attuali problematiche del settore energetico, inclusa la promozione delle energie rinnovabili.