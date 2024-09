Vietnam: Discussione sulla violenza scolastica e l'uso di sostanze tra i giovani

29 Settembre 2024_ Si è svolta il 28 settembre 2024 una sessione di discussione presso il Palazzo del Parlamento per la seconda edizione del Parlamento dei Bambini in Vietnam, con la partecipazione di 306 giovani rappresentanti. I partecipanti hanno affrontato temi cruciali come la prevenzione della violenza scolastica e l'uso di sostanze come il tabacco e le droghe nelle scuole. Durante il dibattito, è emerso che la violenza scolastica è un problema crescente, spesso influenzato da dinamiche familiari e sociali, mentre l'uso di sigarette elettroniche tra i giovani è diventato sempre più comune. La notizia è stata riportata da thanhnien.vn. Il Parlamento dei Bambini rappresenta un'importante iniziativa per coinvolgere i giovani nella discussione su questioni che li riguardano direttamente, promuovendo un ambiente educativo più sicuro e sano.