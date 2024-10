Vietnam: Discussioni economiche e sociali in corso al Parlamento

26 Ottobre 2024_ Il Parlamento del Vietnam sta dedicando la giornata di oggi a discussioni riguardanti l'economia e la società, in particolare per...

26 Ottobre 2024_ Il Parlamento del Vietnam sta dedicando la giornata di oggi a discussioni riguardanti l'economia e la società, in particolare per valutare i risultati del piano di sviluppo economico e sociale del 2024 e pianificare quello del 2025. Tra i temi trattati ci sono anche l'attuazione della legge e la gestione del bilancio statale, con un focus sulla pianificazione finanziaria per il periodo 2025-2027. Inoltre, si discuterà della modifica della legge sull'energia e della regolamentazione dell'uso del suolo a lungo termine. La notizia è riportata da tuoitre.vn. Queste discussioni sono cruciali per il futuro economico del Vietnam, un paese in rapida crescita nel sud-est asiatico.