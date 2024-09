Vietnam: Dispositivo di monitoraggio attivo contro le zanzare portatrici di malaria al confine con Corea del Nord e Corea del Sud

10 Settembre 2024_ Un dispositivo di monitoraggio è attivo 24 ore su 24 al confine tra Vietnam, Corea del Nord e Corea del Sud per catturare le...

10 Settembre 2024_ Un dispositivo di monitoraggio è attivo 24 ore su 24 al confine tra Vietnam, Corea del Nord e Corea del Sud per catturare le zanzare portatrici di malaria. Questa iniziativa è parte di uno sforzo più ampio per prevenire la diffusione della malaria nella regione, una malattia trasmessa da zanzare infette. Le autorità sanitarie vietnamite stanno collaborando con esperti internazionali per migliorare le tecniche di monitoraggio e controllo delle zanzare. L'iniziativa mira a garantire la salute pubblica e a ridurre il rischio di epidemie di malaria. La notizia è riportata da Việt Nam News. Questo progetto rappresenta un passo importante nella lotta contro le malattie trasmesse da vettori, contribuendo a proteggere le comunità locali.