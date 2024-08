Vietnam: Đồng Nai presenta un nuovo percorso turistico per valorizzare la sua storia e cultura

17 Agosto 2024_ La provincia di Đồng Nai in Vietnam ha annunciato l'intenzione di sviluppare un nuovo percorso turistico che metterà in risalto la...

17 Agosto 2024_ La provincia di Đồng Nai in Vietnam ha annunciato l'intenzione di sviluppare un nuovo percorso turistico che metterà in risalto la sua ricca storia e cultura. Questo progetto mira a attrarre visitatori locali e internazionali, offrendo un'esperienza immersiva nelle tradizioni e nei patrimoni culturali della regione. Il percorso includerà siti storici, eventi culturali e attività artigianali, promuovendo così il turismo sostenibile. Đồng Nai, nota per la sua importanza storica e culturale, si prepara a diventare una meta turistica di riferimento, come riportato da Việt Nam News Weekend. Il progetto è parte di un'iniziativa più ampia per valorizzare le risorse culturali e naturali del Vietnam, contribuendo allo sviluppo economico della regione.