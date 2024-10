Vietnam: Due imprenditrici di Nghệ An vincono competizione nazionale per donne in start-up innovative

18 Ottobre 2024_ Due donne provenienti dalla provincia di Nghệ An hanno dimostrato le loro abilità imprenditoriali vincendo una competizione nazionale dedicata alle donne che avviano start-up innovative. Questo riconoscimento sottolinea l'importanza del supporto alle imprenditrici nel promuovere l'innovazione e lo sviluppo economico nel paese. La competizione ha visto la partecipazione di numerose candidate, evidenziando il crescente interesse per l'imprenditorialità femminile in Vietnam. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Nghệ An è una provincia del Vietnam centrale, nota per la sua ricca storia culturale e per essere la patria di importanti figure storiche del paese.