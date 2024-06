Vietnam: Espansione rapida per Xanh SM e Be Group nel settore dei trasporti

28 Giugno 2024_ Xanh SM, la compagnia di taxi elettrici di Phạm Nhật Vượng, ha rapidamente esteso la sua presenza in Vietnam in poco più di un anno. Con oltre 30.000 taxi elettrici operanti in 45 province e città, Xanh SM ha raggiunto il 20% del mercato dei servizi di trasporto tecnologico. Be Group, un'altra piattaforma di trasporto, ha firmato un accordo di collaborazione con GSM per facilitare la transizione dei suoi autisti verso veicoli elettrici. Secondo Đầu tư, Be Group ha anche ricevuto un significativo investimento da VPBank Securities per espandere ulteriormente i suoi servizi. Grab e Gojek, concorrenti nel settore, stanno affrontando una diminuzione della loro quota di mercato e stanno rivedendo le loro strategie per mantenere la competitività.