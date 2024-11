Vietnam: Espansione significativa per l'industria dei data centre

1 Novembre 2024_ L'industria dei data centre in Vietnam è pronta per una significativa espansione grazie a recenti riforme sugli investimenti e a un impegno per migliorare l'infrastruttura digitale. Con un ambiente di investimento più aperto, il Vietnam si sta posizionando come un attore chiave nel panorama dei data centre del Sud-est asiatico, attirando investimenti da gruppi come Hyosung e aziende tecnologiche internazionali. Si prevede che l'espansione del settore creerà circa 10.000 posti di lavoro e contribuirà alla crescita economica del paese. La fonte di queste informazioni è Việt Nam News. Attualmente, il mercato dei data centre in Vietnam è dominato da aziende locali come VNPT e Viettel, ma l'interesse internazionale è in aumento, con previsioni di crescita che superano 1,26 miliardi di dollari entro il 2030.