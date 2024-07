Vietnam: Esperti chiedono misure commerciali per proteggere l'industria dell'acciaio

29 Luglio 2024_ Esperti vietnamiti hanno sottolineato l'importanza di adottare misure commerciali solide per sostenere l'industria dell'acciaio nazionale, minacciata dalla concorrenza sleale. Queste misure sono ritenute fondamentali per ridurre i danni economici e garantire la sostenibilità del settore. Gli esperti avvertono che senza interventi adeguati, l'industria dell'acciaio potrebbe subire gravi perdite, compromettendo l'occupazione e la crescita economica. La questione è diventata sempre più urgente in un contesto di crescente globalizzazione e competizione. Lo riporta Việt Nam News. Le misure proposte includono l'implementazione di dazi e regolamenti più severi per le importazioni di acciaio.