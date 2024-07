Vietnam: Esperti discutono la capacità di stoccaggio energetico dell'India

23 Luglio 2024_ Mentre l'India si allontana dai combustibili fossili, alcuni esperti ritengono che il paese manchi di capacità di stoccaggio per soddisfare pienamente le sue esigenze energetiche. La transizione verso fonti di energia più pulite richiede infrastrutture adeguate per immagazzinare l'energia prodotta, ma attualmente l'India sembra non essere preparata. Questo deficit potrebbe ostacolare gli sforzi del paese per ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e raggiungere gli obiettivi di sostenibilità. Gli esperti sottolineano l'importanza di investire in tecnologie di stoccaggio avanzate per garantire una fornitura energetica stabile e sostenibile. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. La questione della capacità di stoccaggio è cruciale per il futuro energetico dell'India e richiede un'attenzione immediata da parte delle autorità competenti.