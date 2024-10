Vietnam: Esperti invitano a strategie di mercato per il libero scambio con il Regno Unito

31 Ottobre 2024_ Esperti vietnamiti hanno esortato produttori ed esportatori a sviluppare strategie di mercato complete per sfruttare l'Accordo di...

31 Ottobre 2024_ Esperti vietnamiti hanno esortato produttori ed esportatori a sviluppare strategie di mercato complete per sfruttare l'Accordo di Libero Scambio tra Regno Unito e Vietnam. Questo accordo offre opportunità significative per l'espansione nei rispettivi settori, promuovendo il commercio bilaterale. Le aziende sono incoraggiate a identificare e capitalizzare le potenzialità offerte dal mercato britannico, migliorando la competitività dei loro prodotti. La notizia è riportata da Việt Nam News. L'Accordo di Libero Scambio, entrato in vigore nel 2021, mira a facilitare il commercio e gli investimenti tra i due Paesi, contribuendo alla crescita economica del Vietnam.