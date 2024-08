Vietnam: Esperti propongono misure per contrastare le aste di terreni a Thanh Cao

19 Agosto 2024_ Esperti vietnamiti hanno sottolineato la necessità di adottare misure più forti e decisive per fermare le aste di diritti di utilizzo...

19 Agosto 2024_ Esperti vietnamiti hanno sottolineato la necessità di adottare misure più forti e decisive per fermare le aste di diritti di utilizzo del suolo a Thanh Cao, un'area di Thanh Oai, Hanoi. Queste aste hanno sollevato preoccupazioni tra i residenti e le autorità locali, che temono un impatto negativo sullo sviluppo della comunità. Le proposte includono regolamenti più severi e un monitoraggio attento delle pratiche di assegnazione dei terreni. La questione è stata sollevata in risposta a un aumento delle controversie legate all'uso del suolo nella regione. La notizia è riportata da Đầu tư. Thanh Oai è un distretto di Hanoi, noto per la sua crescita urbana e le sfide legate alla gestione del territorio.