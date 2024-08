Vietnam: Esportazioni di riso in forte crescita grazie alla domanda globale

15 Agosto 2024_ L'industria del riso vietnamita sta vivendo un periodo d'oro, con esportazioni previste oltre i 5 miliardi di USD quest'anno, grazie a una domanda globale robusta e prezzi stabili. Tra gennaio e luglio, il Vietnam ha esportato oltre 5,1 milioni di tonnellate di riso, con un incremento del 25% in volume e del 5,8% in valore rispetto all'anno precedente. Il prezzo medio di esportazione del riso vietnamita ha raggiunto un massimo storico di 636 USD per tonnellata, superando concorrenti come Thailandia e India. La fonte di queste informazioni è vietnamnet.vn. Il Ministero dell'Industria e del Commercio ha anche proposto la creazione di un consiglio nazionale del riso per coordinare la ricerca e lo sviluppo del settore.