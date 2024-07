Vietnam: Esportazioni di riso potrebbero raggiungere un fatturato record di 5 miliardi di USD nel 2024

27 Luglio 2024_ Le esportazioni di riso del Vietnam potrebbero generare un fatturato record di 5 miliardi di USD quest'anno, se il ritmo delle spedizioni attuale verrà mantenuto. La domanda di riso da parte di importanti importatori come Filippine, Indonesia, Cina e Africa è in forte crescita, creando opportunità per gli esportatori vietnamiti. Nel primo semestre del 2024, il Vietnam ha già esportato oltre 4,8 milioni di tonnellate di riso, incassando quasi 3,1 miliardi di USD. La qualità del riso vietnamita è tra le più elevate al mondo, il che rappresenta un vantaggio competitivo significativo. La notizia è riportata da vietnamnet.vn. Il Ministero dell'Agricoltura e dello Sviluppo Rurale prevede che la produzione di riso non lavorato del Vietnam raggiunga oltre 43 milioni di tonnellate nel 2024, sufficiente a soddisfare sia il consumo interno che la domanda di esportazione.