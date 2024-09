Vietnam: Evento culturale dedicato a Dante Alighieri a Hanoi

04 Settembre 2024_ Il 29 agosto 2024, il Dipartimento di Lingua Italiana dell'Università di Hanoi ha organizzato un evento di lettura poetica dedicato alla "Divina Commedia" di Dante Alighieri, in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia in Vietnam. L'incontro ha visto la partecipazione di importanti figure italiane, tra cui il Maestro Damiano Giuranna e il personale dell'Ambasciata, per promuovere la cultura e la letteratura italiana tra gli studenti vietnamiti. Durante l'evento, artisti italiani hanno recitato estratti significativi dell'opera, offrendo un'esperienza culturale unica e coinvolgente. La notizia è stata riportata da hanu.vn. Questo evento ha rappresentato un'importante opportunità per gli studenti di approfondire la loro conoscenza della letteratura italiana e di sviluppare un amore per la cultura del Bel Paese.