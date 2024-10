Vietnam: Evento Hồn Việt II celebra la cultura vietnamita a Ca' Foscari, Italia

10 Ottobre 2024_ Gli studenti del corso di lingua vietnamita presso l'Università Ca' Foscari di Venezia hanno organizzato l'evento Hồn Việt II per promuovere la cultura vietnamita. Questo evento, guidato dalla professoressa Lê Thị Bích Hường, è un tributo al professor Marco Ceresa, che ha introdotto il vietnamita nell'università. Hồn Việt II ha messo in evidenza la tradizione del tè vietnamita, in aggiunta a performance artistiche che celebrano la diversità culturale del Vietnam. La notizia è stata riportata da nhipcaudautu.vn. L'evento ha coinvolto anche studenti vietnamiti in Italia, rafforzando i legami culturali tra Vietnam e Italia.