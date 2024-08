Vietnam: FENDI Casa debutta a Ho Chi Minh con eleganza italiana

02 Agosto 2024_ FENDI Casa, il prestigioso marchio di arredamento italiano, ha ufficialmente aperto le sue porte a Ho Chi Minh, attirando l'attenzione di appassionati e media. L'evento di lancio ha presentato una collezione di prodotti che uniscono moda e design, riflettendo l'eredità del marchio FENDI, attivo da quasi un secolo. La direttrice artistica di Eurasia Concept, Mathilde Trần, ha sottolineato come FENDI Casa rappresenti un connubio tra arte, moda e interior design, offrendo pezzi unici per gli amanti del lusso. La notizia è stata riportata da nudoanhnhan.net, evidenziando l'influenza della cultura italiana nel mercato vietnamita. FENDI Casa continua a innovare, collaborando con designer di fama per creare prodotti che siano sia funzionali che artisticamente ispirati.