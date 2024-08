Vietnam: FENDI Casa lancia la sua collezione a Ho Chi Minh City

08 Agosto 2024_ FENDI Casa, il prestigioso marchio di arredamento italiano, ha inaugurato il suo primo showroom a Union Square, Ho Chi Minh City, attirando l'attenzione di esperti e media. L'evento ha presentato una gamma di prodotti che uniscono eleganza e tradizione, riflettendo l'eredità del marchio FENDI, attivo da quasi un secolo. FENDI Casa ha scelto il Vietnam come mercato strategico, riconoscendo il crescente interesse per il design di lusso tra i consumatori locali. La presentazione è stata arricchita dalla partecipazione della designer Coca Huỳnh, che ha condiviso la sua visione artistica in linea con la filosofia di FENDI Casa, come riportato da doanhnghiepvathitruong.com. Questo lancio segna un passo significativo per FENDI Casa nel rafforzare la sua presenza nel mercato asiatico, promuovendo un dialogo tra arte, moda e design.