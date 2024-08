Vietnam: FENDI Casa lancia la sua collezione di arredamento a Ho Chi Minh City

05 Agosto 2024_ FENDI Casa, il prestigioso marchio di arredamento italiano, ha inaugurato il suo primo showroom a Union Square, Ho Chi Minh City, il 2 agosto 2024. L'evento ha presentato una selezione di prodotti che uniscono eleganza e tradizione, riflettendo l'eredità quasi secolare del marchio FENDI. Durante la cerimonia, i partecipanti hanno potuto apprezzare un allestimento raffinato curato da Eurasia Concept, con la partecipazione del designer Coca Huỳnh, che ha sottolineato l'importanza dell'interazione tra arte, moda e design. FENDI Casa considera il Vietnam un mercato promettente per espandere la sua eredità culturale e il suo stile distintivo, come riportato da baotintuc.vn. L'apertura di questo showroom rappresenta un passo significativo per il marchio nel rafforzare la sua presenza in Asia, in un contesto di crescente interesse per il design d'interni di alta gamma.