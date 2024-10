Vietnam: FENDI Casa lancia la sua collezione di arredamento a Ho Chi Minh City

24 Ottobre 2024_ FENDI Casa, il prestigioso marchio di arredamento italiano, ha inaugurato il suo primo showroom a Union Square, Ho Chi Minh City, attirando l'attenzione di esperti e media. La collezione, che unisce eleganza e tradizione, è stata progettata per creare spazi di vita di lusso, riflettendo l'estetica raffinata del marchio FENDI, attivo da quasi un secolo. La direttrice artistica di Eurasia Concept, Mathilde Trần, ha sottolineato come FENDI Casa si rivolga a una clientela appassionata di moda e design, creando un legame tra arredamento e haute couture. La notizia è stata riportata da vnluxury.vn, evidenziando l'importanza del mercato vietnamita per i marchi di lusso globali. FENDI Casa si propone di stabilire una connessione duratura con i clienti, trasformando l'acquisto di mobili in un'esperienza culturale e artistica.