Vietnam: Ferrari presenta i nuovi modelli SF90 Stradale e Roma a Ho Chi Minh City

22 Ottobre 2024_ Ferrari, il celebre marchio di supercar italiano, ha ufficialmente lanciato i modelli SF90 Stradale e Roma per la prima volta a Ho Chi Minh City, Vietnam. L'evento segna un'importante tappa per Supreme Auto, che offre servizi di assistenza e manutenzione per i proprietari di Ferrari in Vietnam, supportati direttamente dalla fabbrica di Maranello. La Ferrari Roma, con il suo design elegante e prestazioni elevate, rappresenta l'essenza dello stile italiano, mentre la SF90 Stradale, il primo modello ibrido di Ferrari, segna l'inizio di una nuova era per il marchio. La notizia è stata riportata da vnluxury.vn, evidenziando l'interesse crescente per le auto di lusso italiane nel mercato vietnamita. L'evento ha anche offerto ai clienti la possibilità di personalizzare i loro veicoli, un'esperienza tipica della cultura Ferrari.