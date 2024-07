Vietnam: Ferrari Roma Spider debutta ufficialmente

17 Luglio 2024_ La Ferrari Roma Spider, una vettura sportiva a due porte con tetto in tessuto, è stata ufficialmente presentata ai clienti vietnamiti. Dotata di un motore V8 biturbo da 3.9L e 620 cavalli, la Roma Spider rappresenta un'evoluzione del modello Roma, già noto per il suo successo. La vettura è stata mostrata per la prima volta in Asia durante l'evento Universo Ferrari 2023 in Corea del Sud. Il design della Roma Spider richiama la leggendaria Ferrari 365 GTS4 del 1969. Lo riporta autonet.com.vn. La Ferrari Roma Spider è distribuita in Vietnam da Supreme Auto, con un prezzo di partenza di circa 20 miliardi di dong.