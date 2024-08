Vietnam: Festival Culturale per la Pace a Hà Nội attira migliaia di partecipanti

21 Agosto 2024_ A Hà Nội si prevede la partecipazione di decine di migliaia di persone, sia locali che straniere, al Festival Culturale per la Pace...

21 Agosto 2024_ A Hà Nội si prevede la partecipazione di decine di migliaia di persone, sia locali che straniere, al Festival Culturale per la Pace che si terrà in ottobre. L'evento mira a promuovere la cultura e la pace attraverso una serie di attività artistiche e culturali. Sarà un'importante occasione di incontro e scambio tra diverse culture, contribuendo a rafforzare i legami tra i partecipanti. La notizia è stata riportata da Việt Nam News. Il festival rappresenta un'opportunità unica per celebrare la diversità culturale e promuovere un messaggio di unità e armonia tra i popoli.