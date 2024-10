Vietnam: Festival Culturale per la Pace celebra il 70° anniversario della Liberazione di Hanoi

06 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro Pham Minh Chinh ha partecipato al Festival Culturale per la Pace a Hanoi, in occasione del 70° anniversario della Liberazione della città e del 25° anniversario del titolo UNESCO di "Città per la Pace". L'evento ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Nazioni Unite in Vietnam e di ambasciatori di vari paesi, con l'obiettivo di promuovere i valori della cultura e della pace. Più di 8.000 persone hanno preso parte a una parata e a performance artistiche che hanno messo in risalto il patrimonio culturale intangibile di Hanoi. Il festival ha presentato forme d'arte tradizionali come il ca trù e le marionette d'acqua, celebrando i valori culturali eterni della capitale. La notizia è riportata da Việt Nam News. Hanoi, capitale del Vietnam, è conosciuta per la sua ricca storia e cultura, ed è stata riconosciuta da UNESCO per il suo impegno nella promozione della pace.