Vietnam: Festival degli studenti vietnamiti in Italia celebra la cultura e la lingua

28 Ottobre 2024_ Il 26 e 27 ottobre 2024, l'Associazione Studenti Vietnamiti in Italia (ASVI) ha organizzato con successo il "Festival degli Studenti Vietnamiti in Italia 2024" sotto l'egida dell'Ambasciata del Vietnam in Italia. L'evento ha visto la partecipazione di oltre 50 studenti vietnamiti e rappresentanti di associazioni locali, con l'obiettivo di promuovere la lingua e la cultura vietnamita. Il festival ha incluso esibizioni artistiche e un concorso di moda, evidenziando l'importanza della comunità vietnamita nel rafforzare i legami culturali tra Vietnam e Italia. La notizia è stata riportata da nguoi-noi-tieng.com. Questo evento annuale, ripreso dopo la pausa dovuta alla pandemia, rappresenta un'importante opportunità per gli studenti di connettersi e condividere la loro cultura con il pubblico italiano.