Vietnam: Festival del Cinema Italiano 2024 a Ho Chi Minh City

24 Settembre 2024_ Il Festival del Cinema Italiano 2024 si svolgerà a Ho Chi Minh City dal 29 settembre al 4 ottobre, presentando sei film recenti e acclamati della cinematografia italiana. L'evento, organizzato dal Consolato Generale d'Italia in collaborazione con il Festival del Cinema Asiatico di Roma, mira a offrire al pubblico vietnamita una visione contemporanea del cinema italiano. Tra i film in programmazione, spicca 'Io Capitano' di Matteo Garrone, che racconta la storia di due migranti senegalesi in viaggio verso l'Italia. La notizia è riportata da baovanhoa.vn. Il festival include anche workshop e discussioni, promuovendo ulteriormente la cultura cinematografica italiana in Vietnam.