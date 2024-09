Vietnam: Festival del Cinema Italiano 2024 promuove la cultura tra Italia e Vietnam

17 Settembre 2024_ Il Festival del Cinema Italiano 2024 si svolgerà a Hanoi dal 23 al 28 settembre, con l'obiettivo di rafforzare i legami culturali tra Italia e Vietnam. L'evento, organizzato dall'Ambasciata Italiana in Vietnam e dal Festival del Cinema Asiatico di Roma, presenterà sei film recenti di registi italiani, spaziando da drammi a commedie romantiche. I film selezionati, scelti dal direttore artistico Antonio Termenini, offrono una visione contemporanea della società italiana, affrontando temi come la migrazione e le condizioni di lavoro. La notizia è riportata da vneconomy.vn. Questo festival rappresenta un'importante opportunità per il pubblico vietnamita di esplorare la ricca cultura cinematografica italiana e di promuovere ulteriormente le relazioni diplomatiche tra i due Paesi.