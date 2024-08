Vietnam: Forti piogge e frane causano vittime e danni nel nord del Paese

01 Agosto 2024_ Forti piogge e frane hanno colpito il nord del Vietnam, causando la morte di sei persone e un disperso, oltre a gravi danni a proprietà e infrastrutture. Le condizioni meteorologiche avverse hanno avuto un impatto significativo sulle comunità locali, con strade e edifici danneggiati. Le autorità stanno attualmente valutando la situazione e fornendo assistenza alle persone colpite. La notizia è riportata da Việt Nam News. Le frane sono eventi naturali che possono verificarsi in seguito a forti piogge, specialmente in aree montuose, e rappresentano un rischio significativo per la sicurezza delle persone e delle infrastrutture.