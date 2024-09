Vietnam: Forti piogge e preparativi per il tifone numero 4 in diverse province

18 Settembre 2024_ Forti piogge hanno colpito le province di Quảng Bình, Quảng Trị e Thừa Thiên-Huế, causando inondazioni estese e disagi. Le autorità locali stanno attuando misure di emergenza in previsione dell'arrivo del tifone numero 4, con scuole chiuse e evacuazioni in corso. A Đà Nẵng, i residenti stanno preparando le loro abitazioni per affrontare le inondazioni, mentre in Quảng Nam si prevede un aumento del livello dei fiumi. Le informazioni provengono da thanhnien.vn. Le autorità stanno monitorando attentamente la situazione e hanno attivato piani di evacuazione per garantire la sicurezza della popolazione.