Vietnam: Fotografo vietnamita selezionato per progetto culturale italiano

8 Luglio 2024_ Due opere del fotografo vietnamita Viet Van sono state selezionate per il più grande progetto fotografico dell'anno organizzato dall'associazione culturale dotART di Trieste, Italia. Le fotografie, scattate a L'Avana Vecchia, Cuba, saranno esposte a fine ottobre 2024 presso la Sala Umberto Veruda, nel centro storico di Trieste. Il progetto, intitolato 'Play - Let the Game Begin', esplora il rapporto tra l'umanità e lo sport, includendo opere di 207 fotografi da tutto il mondo. La mostra sarà accompagnata da un libro fotografico di quasi 700 pagine e da interviste video con gli autori selezionati. Lo riporta laodong.vn. Questo riconoscimento rappresenta un'importante aggiunta al curriculum artistico di Viet Van, dimostrando il suo talento e la sua dedizione.