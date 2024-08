Vietnam: FPT Shop lancia 10 nuovi negozi di elettronica nonostante chiusure precedenti

11 Agosto 2024_ FPT Shop ha inaugurato 10 nuovi negozi di elettronica a Ho Chi Minh City e in altre province, segnando un'importante espansione nel mercato. Questa apertura avviene in un contesto in cui le principali catene di vendita al dettaglio, tra cui FPT, hanno chiuso centinaia di punti vendita per ottimizzare i profitti. FPT Shop, che ha recentemente debuttato nel settore dell'elettronica, prevede di espandere ulteriormente la sua rete fino a 50 negozi entro la fine dell'anno. La fonte di questa notizia è Đầu tư. L'azienda mira a diversificare la propria offerta e a capitalizzare sulle opportunità di crescita nel settore dell'elettronica e degli elettrodomestici.