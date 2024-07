Vietnam: Germania supera l'Italia come principale acquirente di caffè vietnamita

20 Luglio 2024_ La Germania ha superato l'Italia diventando il maggior acquirente di caffè vietnamita in termini di volume e valore, spendendo oltre 380 milioni di dollari per più di 112.000 tonnellate nel primo semestre di quest'anno. Nel periodo gennaio-giugno, il Vietnam ha esportato caffè in oltre 80 paesi, guadagnando 3,1 miliardi di dollari. L'Italia si è classificata seconda con 276 milioni di dollari e 86.588 tonnellate importate. Altri mercati chiave per le esportazioni di caffè vietnamita sono stati Spagna, Russia, Stati Uniti, Indonesia, Filippine, Paesi Bassi e Cina. Lo riporta en.vietstock.vn. Il presidente della Vietnam Coffee and Cocoa Association, Nguyen Nam Hai, ha spiegato che la Germania ospita grandi corporazioni del caffè, mentre l'Italia è rappresentata da aziende come Lavazza Group.