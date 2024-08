Vietnam: Gianluca Fiume premiato per il suo contributo all'investimento straniero

06 Agosto 2024_ Gianluca Fiume, amministratore delegato di Piaggio Vietnam, ha ricevuto un riconoscimento dal Ministero del Piano e degli Investimenti del Vietnam per il suo contributo allo sviluppo del settore degli investimenti stranieri nel Paese. Questo premio è stato conferito in occasione del 35° anniversario dell'arrivo degli investimenti esteri in Vietnam, sottolineando l'importanza del mercato vietnamita per le aziende internazionali. Piaggio, noto marchio italiano di motociclette, ha avuto un ruolo significativo nel promuovere la mobilità sostenibile in Vietnam, contribuendo alla crescita economica locale. La notizia è stata riportata da haiquanonline.com.vn. Questo riconoscimento evidenzia il legame tra Italia e Vietnam nel settore industriale e l'impatto positivo delle aziende italiane nel Paese.