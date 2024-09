Vietnam: Giornata delle Vesak 2025 attesa a Ho Chi Minh City con 2.000 partecipanti

28 Settembre 2024_ La Giornata delle Vesak 2025 in Vietnam si svolgerà a Ho Chi Minh City dal 6 all'8 maggio 2025, con la partecipazione di circa 2.000 persone, tra cui 1.000 delegati internazionali provenienti da 80 paesi. L'evento, co-organizzato dal Comitato internazionale e dalla Sangha buddhista vietnamita, avrà come tema la saggezza buddhista per la pace mondiale e lo sviluppo sostenibile. Il Vice Presidente della Sangha, Most Venerabile Thich Duc Thien, ha sottolineato l'importanza dell'evento sia per la comunità buddhista che per la diplomazia vietnamita. La notizia è stata riportata da vietnamnet.vn. La Giornata delle Vesak celebra la nascita, l'illuminazione e il passaggio al Nirvana di Gautama Buddha, riconosciuta ufficialmente dall'ONU come evento religioso e culturale internazionale.