Vietnam: Giornata dell'Intelligenza Artificiale 2024 si apre ad Hanoi con focus su sviluppo responsabile

23 Agosto 2024_ La Giornata dell'Intelligenza Artificiale del Vietnam 2024 (AI4VN) è stata inaugurata ad Hanoi, evidenziando i progressi significativi del paese nel campo dell'intelligenza artificiale (AI). Durante la sessione plenaria, rappresentanti di UNESCO e Regno Unito hanno lodato l'impegno del Vietnam nella ricerca e nello sviluppo responsabile dell'AI, sottolineando la collaborazione internazionale in questo settore. L'Ambasciatore della Repubblica di Corea ha offerto assistenza per progetti di cooperazione globale e standardizzazione dell'AI, mentre l'Australia ha presentato un quadro per l'uso responsabile dell'AI in collaborazione con università vietnamite. La notizia è riportata da vietnamnet.vn. L'evento si propone di promuovere l'uso etico dell'AI, affrontando le sfide e le opportunità che questa tecnologia presenta per il futuro del Vietnam.