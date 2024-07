Vietnam: Giornata Internazionale senza Sacchetti di Plastica promuove alternative ecologiche

04 Luglio 2024_ In occasione della Giornata Internazionale senza Sacchetti di Plastica, i consumatori in Vietnam sono invitati a cambiare le loro...

04 Luglio 2024_ In occasione della Giornata Internazionale senza Sacchetti di Plastica, i consumatori in Vietnam sono invitati a cambiare le loro abitudini e a rinunciare ai sacchetti non biodegradabili. L'iniziativa mira a incoraggiare l'uso di opzioni riutilizzabili e rispettose dell'ambiente. Le autorità locali stanno promuovendo campagne di sensibilizzazione per ridurre l'impatto ambientale dei rifiuti plastici. L'obiettivo è quello di creare una maggiore consapevolezza tra i cittadini riguardo ai benefici delle alternative ecologiche. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Questa giornata rappresenta un passo importante verso un futuro più sostenibile per il Vietnam.