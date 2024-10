Vietnam: GIVI e HEVIK presentano novità al Vietnam Motor Show 2024

29 Ottobre 2024_ GIVI Vietnam e HEVIK, marchi italiani di accessori e abbigliamento per motociclisti, hanno partecipato al Vietnam Motor Show 2024, attirando un gran numero di visitatori. Durante l'evento, GIVI ha lanciato nuovi modelli di bauli in alluminio e caschi, mentre HEVIK ha presentato una gamma di abbigliamento e calzature di sicurezza dal design moderno. Questi marchi hanno confermato la loro posizione di leader nel settore degli accessori per moto, sottolineando il loro impegno per l'innovazione e la sostenibilità in Vietnam. La notizia è riportata da autonet.com.vn. L'evento ha rappresentato un'importante vetrina per l'industria motociclistica, evidenziando l'influenza italiana nel mercato vietnamita.