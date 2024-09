Vietnam: Google celebra il 79° anniversario della Giornata Nazionale con un Doodle speciale

02 Settembre 2024_ Google ha dedicato un Doodle alla Giornata Nazionale del Vietnam, che si celebra il 2 settembre, onorando il 79° anniversario della proclamazione di indipendenza del paese. Il Doodle mostra la bandiera nazionale e ricorda come nel 1945 migliaia di cittadini si riunirono a Piazza Ba Đình ad Hanoi per ascoltare la lettura della Proclamazione di Indipendenza. Questa giornata è un momento di celebrazione per i vietnamiti, che partecipano a cerimonie culturali, parate e spettacoli musicali, visitando anche luoghi storici come il Quartiere Antico di Hanoi e il Mausoleo di Ho Chi Minh. La fonte di questa notizia è vietnamnet.vn. Google, attraverso i suoi Doodle, celebra non solo la Giornata Nazionale, ma anche altre festività e figure significative del Vietnam, contribuendo a promuovere la cultura del paese.