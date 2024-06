Vietnam: Governo intensifica misure di gestione dei prezzi

28 Giugno 2024_ Il Primo Ministro del Vietnam ha recentemente inviato una direttiva ai leader dei ministeri, delle agenzie e delle autorità locali per rafforzare le misure di gestione e controllo dei prezzi. Questa iniziativa dimostra l'approccio proattivo e positivo del Governo nella gestione dell'economia macroeconomica. L'obiettivo è stabilizzare i prezzi e prevenire l'inflazione, garantendo così la stabilità economica del Paese. Le autorità locali sono invitate a collaborare strettamente per attuare efficacemente queste misure. Lo riporta il sito di notizie Đầu tư. Questa azione fa parte di una serie di interventi volti a sostenere la crescita economica e la stabilità sociale in Vietnam.