29 Luglio 2024_ Gran Meliá Nha Trang, il primo resort del marchio Gran Meliá Hotels & Resorts in Vietnam, è stato recentemente celebrato dai media internazionali come una nuova meraviglia del turismo. Situato nella famosa località balneare di Nha Trang, il resort ha attirato l'attenzione globale, venendo descritto come un "gioiello" del turismo vietnamita. Tra le sue caratteristiche distintive, spiccano le due ville arredate da Roberto Cavalli, che offrono un'esperienza di lusso unica, combinando design italiano e comfort esclusivo. La notizia è stata riportata da kienthucgiadinh.net, evidenziando l'importanza di Gran Meliá Nha Trang nel promuovere il turismo di alta gamma in Vietnam e la collaborazione con marchi di prestigio internazionale.