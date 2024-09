Vietnam: Gruppi anti-energia eolica offshore denunciano danni ambientali sottovalutati

27 Settembre 2024_ Gruppi contrari all'energia eolica offshore in Vietnam sostengono che i governi e gli sviluppatori stiano minimizzando i danni ambientali causati da tali progetti. Questi gruppi avvertono che le conseguenze negative sull'ecosistema marino e sulle comunità locali non vengono adeguatamente considerate. Le preoccupazioni riguardano in particolare la perdita di habitat e l'impatto sulla fauna marina, elementi cruciali per la biodiversità del paese. Le organizzazioni chiedono una maggiore trasparenza e valutazioni ambientali più rigorose prima di procedere con nuovi impianti. La notizia è riportata da Việt Nam News. I gruppi ambientalisti stanno cercando di sensibilizzare l'opinione pubblica e le autorità sui rischi associati all'espansione dell'energia eolica offshore, un settore in crescita nel contesto della transizione energetica del Vietnam.