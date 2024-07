Vietnam: Hà Nội lancia un nuovo sistema di trasporto intelligente

5 Luglio 2024_ Il Dipartimento dei Trasporti di Hà Nội ha avviato l'ultima iniziativa per un sistema di trasporto intelligente nella capitale...

5 Luglio 2024_ Il Dipartimento dei Trasporti di Hà Nội ha avviato l'ultima iniziativa per un sistema di trasporto intelligente nella capitale vietnamita. Questo sistema mira a organizzare, gestire e operare le attività di traffico in modo efficiente e sicuro. L'obiettivo è migliorare la sicurezza stradale e ridurre la congestione del traffico nella città. Hà Nội, capitale del Vietnam, è nota per il suo traffico intenso e le sfide legate alla mobilità urbana. Lo riporta il sito di notizie Việt Nam News. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso la modernizzazione delle infrastrutture di trasporto della città.