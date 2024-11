Vietnam: Hà Nội si afferma come meta privilegiata per gli investimenti esteri

06 Novembre 2024_ Hà Nội sta emergendo come una delle principali destinazioni per gli investimenti diretti esteri (FDI) grazie alla sua posizione...

06 Novembre 2024_ Hà Nội sta emergendo come una delle principali destinazioni per gli investimenti diretti esteri (FDI) grazie alla sua posizione geografica, forza lavoro qualificata e riforme amministrative. Nel 2023, la capitale vietnamita ha attratto 4.500 progetti FDI, con un capitale registrato di oltre 33 miliardi di dollari, segnando un aumento del 70,5% rispetto all'anno precedente. Nonostante le sfide globali, Hà Nội ha visto un flusso costante di investimenti da aziende statunitensi, sudcoreane, giapponesi e europee, contribuendo significativamente al bilancio della città. La fonte di queste informazioni è Viet Nam News. Hà Nội punta a raggiungere un obiettivo di 3,13 miliardi di dollari in FDI per quest'anno, con un focus su progetti sostenibili e ad alta tecnologia.